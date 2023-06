Kind getötet: Die wirre Welt einer Doppelmörderin

Erst drei Frauen wurden bisher am Klagenfurter Landesgericht zu lebenslänglicher Haft verurteilt - nach den Hexen aus Villach nun Alina S. Sie soll, wie berichtet, als Doppelmörderin auch in ein forensisches Zentrum, wie die Anstalten für geistig abnorme Rechtsbrecher nun so schön heißen. Doch wer ist Alina S. ?