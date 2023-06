Millionenforderungen: Schwierige Suche nach Lösung

„Es scheint klar, dass bei Geltendmachung des Anspruchs in voller Höhe der Verein in seiner wirtschaftlichen Existenz gefährdet sein würde“, stellt Klaus Schaller, Leiter des Kreditschutzverbandes 1870 klar, „hier gilt es in den kommenden Monaten eine tragfähige Lösung zu erarbeiten. Und herauszufinden, inwieweit der neue Sponsor (Anm.: LA Galaxy) seinen Teil beizusteuern bereit ist.“