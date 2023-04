Wacker Innsbruck hofft nun auf Dollar-Regen

Beim Mitglieder-Abend präsentierte Präsident Hannes Rauch den neuen Investor: Der Major League Soccer (MLS)-Klub Los Angeles FC wird strategischer Partner - angeblich mit Millionen. Vertreter von LAFC stellten sich beim Vereinsabend am Freitag erstmals bei den FCW-Mitgliedern vor. „Das Engagement beim Tiroler Traditionsverein ist vorbehaltlich der Generalversammlung am 26. April, bei dem Mitglieder über den Einstieg des strategischen Partners abstimmen“, betonen die Schwarz-grünen in einer Aussendung.