Abgefangenes Sportflugzeug warf Drogenpakete ab

Ein unerlaubtes Flugmanöver hat am Wochenende die Luftstreitkräfte Frankreichs in Alarmbereitschaft versetzt. Ein Sportflugzeug überflog am Samstag das stillgelegte AKW Fessenheim und wurde von einem Kampfjet des Typs Rafale zur Landung gezwungen. Doch davor warf der Pilot des Kleinflugzeugs noch einige Drogenpakete ab.