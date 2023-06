Neuer LASK-Trainer gab Valerien Ismael einen Korb

Knapp 2000 Einwohner hat die Gemeinde Riedau, der örtliche Fußballverein kickt in der Bezirksliga West. Die Jugend geht ins Café Plauscherl oder in die Kebab-Stube am Marktplatz, die Älteren ins Wirtshaus Autzinger. Glamour ist von Riedau weit weg, wer Action mag, muss ins 17 Kilometer entfernte Ried fahren. Und trotzdem ist der Innviertler Mini-Ort auf der österreichischen Fußball-Landkarte ein Hotspot: als Heimat von Oliver Glasner und des neuen LASK-Trainers Thomas Sageder. Samstag saß der 39-jährige Sageder bei einem Test in Pregarten erstmals auf der Bank. Als Nachfolger von Didi Kühbauer, der ihm mit Platz drei kein leichtes Erbe hinterlassen hat. Bei einem Klub mit hohen Erwartungen, unruhigen Fans und einer schmerzbefreiten Chefetage, die sogar erfolgreiche Trainer in die Wüste schickt.