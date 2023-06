Neo-Coach spürt die unglaubliche Wucht des LASK

Was er im Vergleich zur Ära Kühbauer ändern will: „Der LASK hat fast doppelt so viele Gegentore wie Salzburg bekommen“, so der Trainer, der im September seine Ausbildung für die UEFA-Profilizenz abschließen wird. Und: „Wir haben mit Clemens Zulehner jetzt einen eigenen Trainer für Standards, seit einer Hospitation bei Freiburgs Christian Streich weiß ich um die Bedeutung.“