14-Jährige verübten Einbruch und waren betrunken

Mädchen hatten in Supermarkt eingebrochen

Bei dem Einkaufsmarkt in Wolfsberg war am 20. Juni ein Einbruchsversuch verübt worden. Bei der Nachschau stellten die Beamten fest, dass durch die Eingangstür eingebrochen worden war. Zwei 14-jährige Mädchen wurden als Tatverdächtige ausgeforscht. Die Mädchen zeigten sich geständig. In ihrer Atemluft wurde Alkohol festgestellt. Sie werden angezeigt.