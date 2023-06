Spielberg-Hype spült Millionen in die Region

Umsatz klettert in Höhe: 60 Millionen Euro erwartet

Und die lassen viel Geld in der Steiermark. Eine Econimixs-Studie aus dem Jahr 2021 berechnete zusätzliche 27 Millionen Euro Wertschöpfung – damals mit Corona-bedingt nur 100.000 Zuschauern. Mit dreimal so vielen Konsumenten und den aktuellen Teuerungen könne man heuer wohl mit bis zu 60 Millionen Euro Umsatz rechnen, so Ranzmaier-Hausleitner: „Ich schätze, dass jeder Besucher pro Tag etwa 200 Euro ausgibt – vom Schnitzel bis zur Übernachtung.“