Anfang von Putins Ende | Gute Nachrichten

Gute Nachrichten. Warum berichtet die „Krone“ seitenweise über eine Handvoll Reiche, die sich nach Bezahlung von viel Geld in ein U-Boot quetschen, um das Wrack der „Titanic“ aus nächster Nähe zu sehen? - Diese Frage wurde uns in der vergangenen Woche mehrfach gestellt. Erlaubt sei die Gegenfrage: Warum lesen so viele Menschen die Berichte über die tagelang in der Tiefe verschollenen Menschen, nach denen mit großem Aufwand gesucht wurde? Die Antwort ist einfach: Weil die Tiefe auf viele eine ganz besondere Faszination ausübt. Ähnliches Interesse rufen stets auch Rettungsaktionen nach Menschen, die in Höhlen oder Bergwerken eingeschlossen sind, hervor - denken wir nur an das Unglück im steirischen Lassing, das sich bald zum 25. Mal jährt. Da spielen auch Urängste vor dem Eingeschlossensein eine große Rolle. Und so muss sich niemand wundern, wenn das Interesse so vieler Menschen an solchen Ereignissen enorm ist - und Medien weltweit versuchen, dieses Interesse zu stillen. Aber auch wenn das diesmal nicht zu vermelden war: Was dabei immer mitschwingt, ist wohl die Sehnsucht nach einem Happy End. Die Sehnsucht nach guten Nachrichten. Kein Wunder, wenn man in Zeiten wie diesen danach lechzt. Nur leider haben wir sie allzu selten anzubieten.