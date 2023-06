310-mal im Dienst die Erde umrundet

Knapp 3000 Freiwillige leisteten rund 330.000 unentgeltliche Dienststunden und spendeten so im Jahr durchschnittlich 111 Stunden ihrer Freizeit - 65 Prozent davon im Rettungsdienst an 22 Dienststellen in ganz Kärnten. Bei der diesjährigen Generalversammlung des Roten Kreuzes in der Arbeiterkammer in Klagenfurt wurde Bilanz über das abgelaufene Berichtsjahr 2022 gezogen.