Mit Brecheisen ins Freibad: Pärchen entlarvt

Was macht ein Pärchen mitten in der Nacht in einem Freibad, zu dem es sich mit einem Brecheisen Zutritt verschafft hatte? Nach einem derartigen Einbruch im Tiroler Lechtal konnte die Polizei nun die mutmaßlichen Eindringlinge ausforschen. So viel sei gesagt: Gestohlen wurde offenbar nichts.