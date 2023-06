Neuer Rekord! Aber der nächste wartet schon

Traumwoche. Als solche kann man jene bezeichnen, die Christoph Baumgartner gerade erlebt: Am Dienstag schoss er das Nationalteam mit zwei Toren gegen Schweden auf Kurs zur EM 2024 in Deutschland, gestern wurde sein Wechsel zu RB Leipzig offiziell. Der in Österreich für einen Rekord sorgte: Die kolportierten 27 Millionen Euro, die der DFB-Pokalsieger nach Hoffenheim überweist, bedeuten die bisher höchste Ablöse für einen rot-weiß-roten Spieler (siehe Grafik). „Ich wollte zu einem Klub, der Titel gewinnen kann“, meint Baumgartner. „Leipzig ist einer der spannendsten Vereine, die es in Europa gibt. Deswegen bin ich mehr als glücklich und stolz, hier zu sein.“