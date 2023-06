RB: ÖFB-Star im Visier, doch der spielte nicht

„Leipzig heiß auf Ex-Bundesliga-Star“ - so titelt die „Bild“ in großen Lettern. Es handelt sich um ÖFB-Hüne Kevin Danso. Der Abwehrchef von Lens wurde in das Team der Saison in Frankreichs Ligue 1 gewählt, gemeinsam mit den Superstars Lionel Messi und Kylian Mbappe. Weshalb viele Top-Klubs den 24-Jährigen ins Visier nehmen. Vor allem Italiens Meister Napoli lässt nicht locker, doch nun steigt auch RB Leipzig in den Poker um Danso ein.