Kuh-Fürze als Klimakiller

Mit gemischten Gefühlen hören wir dieser Tage, dass in Irland an die 200.000 Kühe geschlachtet werden sollen, da sie beziehungsweise ihr Verdauungsapparat als Klimakiller Nummer eins gelten. Tatsächlich sind es ja die Flatulenzen des Rindviehs, durch die klimaschädigendes Methan freigesetzt wird. Und auch in Holland und in Frankreich werden Forderungen nach einer drastischen Reduzierung des Rinderbestands laut. Das Milchvieh produziere beinahe mehr Treibhausgase als der Straßenverkehr.