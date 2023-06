Eingreiftruppe auf Autobahn: Erste Bilanz erstaunt

Rund um die Uhr im Einsatz

In der Grazer Überwachungszentrale beim Plabutschtunnel sind seit Ende Mai zwölf eigens geschulte Mitarbeiter, darunter zwei Frauen, stationiert. Sie sind rund um die Uhr im Einsatz und sollen helfen, Verkehrsstörungen rascher zu beheben. Bisher gab es „Traffic Manager“ schon in Wien, Linz und Salzburg. Graz ist somit der vierte Standort in Österreich.