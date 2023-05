Neue Eingreiftruppe: „Bei Stau zählt jede Minute“

In Wien, Linz und Salzburg sind sie - koordiniert vom Steirer Ralf Lafer - bereits im Einsatz und sorgen dafür, dass der Verkehr im Schnitt 15 Minuten schneller wieder läuft. Am 22. Mai starten sie auch in der Steiermark, konkret auf der A9 von Gratkorn bis Spielfeld und auf der A2 von Gleisdorf bis Mooskirchen. Bis zu 70.000 Fahrzeuge sind dort auf einzelnen Abschnitten unterwegs. Schon kleine Ereignisse wie verlorenes Ladegut oder eine Panne kann massive Auswirkungen haben, von Unfällen (circa 500 gibt es pro Jahr) ganz zu schweigen.