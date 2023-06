Versuchter Raub: Polizei bittet um Hinweise

Am Donnerstag versuchte ein unbekannter Täter eine Tankstelle in Graz Geidorf zu überfallen - wir haben berichtet. Die Kassiererin konnte den jungen Mann aber in die Flucht schlagen. Nun fahndet die Polizei nach dem Mann und bittet die Bevölkerung anhand Bildern der Überwachungskamera um Hinweise.