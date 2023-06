Bürgermeisterstichwahl wurde vom VfGH aufgehoben

ÖVP: „Sieg für die Demokratie“

Die ÖVP zeigte sich erfreut über die Entscheidung des VfGH. Sowohl Landesparteiobmann Christian Sagartz als auch der unterlegene Kandidat Neusteurer sprachen in Aussendungen von einem „Sieg für die Demokratie“. „Das heutige Erkenntnis gibt den Bürgern aus Forchtenstein das Vertrauen in die Demokratie zurück“, sah sich Neusteurer bestätigt. „Von Anfang an gab es berechtigte Zweifel an der korrekten Abwicklung der Stichwahl“, stellte Sagartz fest. Schuld am „Wahlchaos“ trage die SPÖ, kritisierte er weiters.