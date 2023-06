Polizisten retteten Kind aus überhitztem Auto

Ein Besuch bei Freunden im Innviertel endete für eine deutsch-amerikanische Familie beinahe in einem Drama. Als man am Donnerstag gegen 17 Uhr die Heimreise mit dem Leihauto in Angriff nehmen wollte, passierte dem Vater (45) ein Missgeschick. Er hatte den Schlüssel ins Auto gelegt, dann seinen zweijährigen Sohn auf der Rückbank in den Kindersitz verfrachtete. Als er die Rücktür schloss, sperrte sich plötzlich das Auto automatisch ab. Der Vater hatte keine Chance ins Fahrzeug zu kommen, das bei 35 Grad in der prallen Sonne stand. Doch dann hatte er die rettende Idee: Er rief bei der Polizei in Hochburg-Ach an.