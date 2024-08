Geheime Aufnahme: Wie NEOS bei Vorwahl „tricksen“

Kaum etwas wird von den NEOS öfter eingefordert als Transparenz: in Sachen Finanzen, Inseraten, in U-Ausschüssen, aber vor allem auch politische Transparenz. Wenig verwunderlich also, dass die Pinken mit dem Wahlplakat-Slogan „100 % Transparenz“ im ganzen Land um Stimmen werben. Nun untergraben aber Tonaufnahmen aus Kärnten das pinke „Saubermann“-Image.