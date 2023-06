Neuer Öffi-Fahrplan bringt umfangreiche Änderungen

Vorsicht, aber auch Grund zur Freude sind ab 9. Juli für Pendler in Innsbruck und weit darüber hinaus geboten: Der Verkehrsverbund Tirol (VVT) stellt den Öffi-Fahrplan um. In 40 Orten von Nassereith bis Schwaz ändern sich die Busverbindungen massiv, was viele Verbesserungen bringen soll.