Weniger Fünfer in Maturazeugnissen

„Ich bin froh, eine Matura wie damals geschrieben zu haben“, sagt Benjamin Seeber. Der Pinzgauer bestand vorige Woche die letzte Prüfung diesjährigen der Diplom- und Reifeprüfung. Als Absolvent des Gymnasiums in Zell am See freut er sich, dass er keine Corona-Matura machen musste und wieder Normalität in der Schule herrsche. „Die mündliche Matura hat uns außerdem noch einmal die letzte Möglichkeit gegeben, unsere Fähigkeiten unter Beweis zu stellen“, sagt Seeber.