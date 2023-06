Matura-Ergebnisse zeigen mehr Fünfer in Mathe

Die schlechteren Mathe-Ergebnisse an den BHS zeigen sich auch bei den Top-Noten: Heuer schafften nur 6,4 Prozent der BHS-Schüler einen Einser in Mathe - 2022 waren es mehr als doppelt so viele (13,5 Prozent). Im Bundesländervergleich zeigt sich in Salzburg eine Durchfallquote von mehr als zwei Prozent in Mathematik. Auffällig ist, dass die Durchfallquote in Englisch an BHS höher ist.