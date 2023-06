Howard Carpendale litt an schweren Depressionen

Carpendale berichtete in der Podcast-Folge, wie ihn sein Sohn Wayne Carpendale am Heiligen Abend dazu brachte, sich ärztlich betreuen zu lassen: „Meine Frau war nicht da, mein Sohn Cass war 17 Jahre. An der Tür klopfte es. Und da stand mein erster Sohn Wayne. Er war extra aus Deutschland zu mir geflogen. Er war damals in einer Beziehung und sehr verliebt und trotzdem zu mir gekommen. Wir haben an diesem Heiligabend viel gesprochen und er sagte: ,Ich gehe hier nicht weg, bis du mitkommst.‘ Ein unglaublicher Moment für mich. Es war unfassbar, was mein Sohn Wayne da getan hat.“