Wayne Carpendale nach Mückenstich in Notaufnahme

Ihm wurde eine Lymphangitis diagnostiziert. Dabei gelangen Krankheitserreger beispielsweise bei einem Insektenstich in das Lymphsystem und verursachen dort eine Entzündung. Da seine Werte okay und der Stich fürs Erste versorgt war, durfte der Schauspieler auch schnell wieder nach Hause zu seiner Familie. Am darauffolgenden Morgen jedoch war die rote Linie noch länger geworden und somit musste erneut von Ärzten eingegriffen werden. Also zurück in die Notaufnahme.