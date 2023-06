Queer-Community Tirol: „Weiter sichtbar bleiben!“

Gedanken über die Pride-Parade in Kufstein

Klare Worte findet der hauptberuflich als Eventmanager tätige, 51-jährige Kufsteiner über den erschreckenden Vorfall vergangenen Samstag, bei welchem die Exekutive einen mutmaßlich terroristischen Anschlag von drei jungen österreichischen Islamisten auf die Wiener „Pride-Parade“ vorab vereiteln konnte: „Mir lief der kalte Schauer über den Rücken, als ich davon erfuhr. Jetzt mache ich mir selbstverständlich Gedanken, da ich mit Q+ You, dem Praxisprojekt der FH Kufstein für das Sichtbarmachen und Bewusstsein über die ,LGBTQIA+‘-Community und dem Verein Pride Tirol die zweite Pride-Parade in Kufstein beim Organisieren bin. Bei dieser werden im Oktober wieder hunderte Teilnehmer erwartet. Aber man darf sich davon nicht abschrecken lassen, denn Sichtbarkeit ist alles.“