Starke Rückrunde - jetzt aber wieder ein Neustart

Mit dem zweiten Platz in der Frühjahrstabelle konnten die Traiskirchner Ostliga-Kicker gehörig aufhorchen lassen. Vor allem die Defensive war mit nur neun Gegentreffer in 15 Spielen fast nicht zu überwinden. Bei uns hat Trainer Hans Kleer in der 3. Liga noch einmal die Saison 2022/23 Revue passieren lassen und auch gleich einen Vorgeschmack für die neue Saison gemacht.