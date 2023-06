Schon 3600 Euro mehr fürs Wohnen und Leben!

Heizkosten plus 58 Prozent, Strom sowie Nahrungsmittel plus elf Prozent, Freizeit und kulturelle Aktivitäten plus sieben Prozent - in Summe braucht ein Elternpaar mit zwei Kindern (sieben und 14 Jahre) heuer bereits etwa 4077 Euro im Monat zum Leben. Das sind fast 300 Euro mehr als 2022, in Summe aufs Jahr also satte 3600 Euro.