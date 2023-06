Psychotherapie für Kinder wird ausgebaut

Die zusätzlichen Millionen für psychisch belastete und erkrankte Kinder und Jugendliche sei „vergleichsweise ein kleiner Betrag, wenn man weiß, was die Nichtbehandlung auf Dauer kostet“, meinte auch Rauch. Bis Juni 2024 sollen nun 10.000 neue Plätze für betroffene Kinder und Jugendliche geschaffen werden. Die bisher eingebundenen Behandlerinnen und Behandler werden von 875 auf 1500 aufgestockt. Sie bieten die Behandlung aktuell in 17 Sprachen an.