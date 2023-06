Tennis-Star Thiem kehrt nach Salzburg zurück

Weniger als einen Monat vor dem Turnierstart konnte Gerald Mandl, Organisator der Salzburg Open, mit einer erfreulichen Nachricht aufwarten. Nach Sebastian Ofner, Österreichs Nummer eins, wird auch Dominic Thiem wieder im Volksgarten auf der Anlage des 1. Salzburger Tennis-Clubs (9. - 16. Juli) aufschlagen. „Es hat gut funktioniert. Wir sind eigentlich ständig mit seinem Bruder Moritz (Thiems Manager, Anm.) in Kontakt gestanden“, sagt Mandl. Einen klitzekleinen Haken gibt es aber. Sollte der Lichtenwörther Thiem in Wimbledon in die zweite Woche einziehen, wird es nichts mit seinem Gastspiel in der Mozartstadt.