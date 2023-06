Arnold Gabriel: „Wir brauchen Kassenärzte!“

Auf der Internetseite der Kabeg sind aktuell 27 Facharztstellen ausgeschrieben. Kommt der Ärztemangel in den Spitälern an?

Diese 27 sind eher die normale Fluktuation. Aber es stimmt, in manchen Fachrichtungen herrscht ein Mangel, etwa in der Psychiatrie. Da ist diese Situation europaweit gegeben.