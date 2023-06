Banner gegen Tunnelspinnen-Projekt aufgehängt

In der Nacht auf Samstag entrollten Mitglieder der Gruppe „Extinction Rebellion“ auf der Baustelle in Feldkirch zwei riesige Banner und befestigten diese in zehn Metern Höhe. „Hier wird unsere Zukunft verbaut“ ist auf einem der Plakate zu lesen. Am Samstagnachmittag gab es einen Protestmarsch, dem sich verschiedene Organisationen anschlossen.