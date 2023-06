Gelungene Premiere mit feuchten Unterbrechungen

Noch einmal starker Regen

Doch die Wetterkapriolen der letzten Wochen machten auch nicht vor Linz Halt. Während die mittlerweile in Los Angeles wohnhafte Britin Arlo Parks eine etwas zaghafte, aber melancholisch-schöne Österreich-Premiere gab, goss es noch einmal aus Strömen. Auf der Hauptbühne mussten die Indie-Darlings alt-J schon nach wenigen Minuten von der Bühne - Sicherheit geht vor. Die erneut halbstündige Verzögerung ging auf Kosten der Gesamtspielzeit, was Band und Fans aber relativ locker hinnahmen. Überhaupt war die Stimmung bei der Festivalpremiere fast durchgehend hervorragend. Ein reichhaltiges Kulinarikangebot, ausreichend Wasserstellen, Bankomaten am Gelände, Cashless-Bezahlmöglichkeiten. Bleibt nur die Frage, wie sehr sich der Beton erhitzt, wenn es am Sonntag erstmals über 30 Grad haben soll.