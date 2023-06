Für Internetbekanntschaft Tresor „geknackt“

In diesem Fall war der Täter auch ein Opfer. Mehrere Jahre lang gelang es einem 46-Jährigen im Waldviertel, unbemerkt Bargeld aus Tresoren zu entwenden. Mittels gestohlener Schlüssel ergaunerte der Mann Bargeld in der Höhe von rund 40.000 Euro. So soll der frühere Betriebsratsvorsitzende Sonderzahlungen an seine Kollegen einbehalten haben.