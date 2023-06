Am Montag starten die ersten Gesprächsrunden

Nach dem Ja der Bregenzer zur Stadionnutzung für Austria Lustenau geht es jetzt an die Umsetzung. Bereits am Montag folgen erste Gespräche der Verantwortlichen, für den Donnerstag ist eine weitere Runde geplant. „Dann wissen wir einiges genauer. Beispielsweise was die Kapazitäten betrifft“, erklärt Austrias Vorstandssprecher Bernd Bösch. Zum jetzigen Stand kann man von mindestens 5000 Zuschauer ausgehen, die im Immo-Agentur-Stadion in Bregenz für die Bundesliga zugelassen werden. Das sind mehr als ins Reichshofstadion reindürfen. Für Lustenau geht es jetzt darum, auch die finanziellen Mittel aufzustellen. So wurden die Kosten für die Rasenheizung auf 590.000 Euro beziffert.