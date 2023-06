Knalleffekt! Oberwarts Meistertrainer musste gehen

„Die Zusammenarbeit ist leider beendet. Danke an die Mannschaft und die überragende Performance in der abgelaufenen Spielzeit“, sagte Tölly der „Krone“, „es war eine sehr wertvolle Zeit, in der ich mit einer außergewöhnlichen Mannschaft sehr viel Erfahrung sammeln konnte. Mein persönliches Highlight war natürlich der unvergessliche Aufstieg in die Regionalliga. Ich wünsche der SVO für die Zukunft alles Gute - der magische Moment unseres Aufstiegs wird uns für immer verbinden!"

Der Neo-Ostligist macht sich mit dieser Personalentscheidung ein unnötiges Fass auf. Man will aber zeitnah den neuen Coach präsentieren. „Spätestens bis zum Trainingsstart nächste Woche Donnerstag“, so Lehner.