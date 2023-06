Klagenfurter City Arkaden mussten evakuiert werden

„Sind für einen Ernstfall gewappnet“

„Alle wurden aufgefordert, das Haus so schnell wie möglich zu verlassen, was sehr gut funktioniert hat“, sagt Center-Manager Ernst Hofbauer. Innerhalb weniger Minuten war das Einkaufszentrum leer. Auch Feuerwehr und Polizei waren bei der Übung vor Ort. „Es hat alles reibungslos funktioniert. Wir sind also für einen Ernstfall gewappnet“, so der Center-Manager weiter.