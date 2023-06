Südkorea birgt abgestürzte Rakete aus Nordkorea

Das zylindrische Teil sei am Donnerstagabend aus dem Gelben Meer gezogen worden, teilte der Generalstab in Seoul am Freitag mit. Es handelt sich demnach vermutlich um die zweite Stufe der nordkoreanischen Trägerrakete „Chollima-1“. Nach Berichten südkoreanischer Sender hat es eine Länge von zwölf Metern.