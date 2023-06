Geisterfahrer flüchtete nach Unfall mit Senior

Die Polizei in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ermittelt derzeit in einem Fall von Fahrerflucht. Ein unbekannter Pkw-Lenker soll auf der falschen Straßenseite unterwegs gewesen sein, weshalb ein zweiter Autofahrer (84) seinen Wagen verriss und im Straßengraben landete. Der Unbekannte fuhr anschließend davon.