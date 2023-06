Eisenstadt mit „Cooling Center“ gegen die Hitze

Auch wenn sich der Sommer derzeit noch ein wenig zurückhält, schon bald sollen die Temperaturen die 30-Grad-Marke erreichen. In Eisenstadt will man den Bürgern an heißen Sommertage künftig eine Möglichkeit zur Abkühlung bieten. Ab Ferienbeginn wird es ein neues „Cooling Center“ geben. Untergebracht wird es in der Bürgerservicestelle des Rathauses. Eine leistungsstarke Klimaanlage soll dort für erfrischende 23 bis 24 Grad Celsius sorgen.