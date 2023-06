„Alpen-Blühen“ im Großen Walsertal

Am Ufer des Gewässers und in dessen unmittelbarer Umgebung gedeihen üppige Sumpfdotterblumen (gelbe Blüten) und Eisenhutblättriger Hahnenfuß (weiße Blüten). Vom See sind es noch gut 50 Minuten steiler Fußmarsch bergan bis zum Schluchtensattel. Linker Hand ragt das imposante Glatthorn (2134 m), der höchste Berg des Bregenzerwaldgebirges, in den Himmel. Vom Schluchtensattel auf 1980 Metern Höhe bietet sich eine Aussicht über das Gebiet Faschina wie in einer Arena. Auf der anderen Seite des Berggrats rückt bereits Damüls ins Blickfeld. Der Abstieg erfolgt auf gleichem Weg bis zum Stafellift beziehungsweise bis nach Faschina.