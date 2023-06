Vater schüttete heißes Speiseöl auf Sohn

Wieder zuhause und medikamentös gut eingestellt, setzt der 73-Jährige schließlich im vergangenen Jahr in einer manischen Phase eigenmächtig seine Tabletten ab. Die Folgen sind fatal: In den frühen Morgenstunden, Anfang August, tobt der Geisteskranke in seinem Haus und schreit: „Ich bin der allerstärkste Gott von allen!“ Als sein 48-jähriger Sohn ihn mit dem Satz „Spinnst du jetzt komplett?“ in die Schranken weisen will, schüttet der im oberen Stock des Hauses brüllende Vater erhitztes Speiseöl auf seinen Filius. Bei der Attacke erleidet das Opfer Verbrennungen an Oberkörper und Oberschenkel. Nach der Tat wird der verwirrte Vater ins Landeskrankenhaus Rankweil gebracht, psychiatrisch untersucht und in weiterer Folge eine Unzurechnungsfähigkeit diagnostiziert.