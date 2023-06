Messerstich mit drei Promille: War es Mordversuch?

Am Abend entschloss sich die Flachgauerin, durch den starken Alkoholkonsum bestärkt, nach Salzburg-Gneis zu fahren. Dort traf sie im Garten einer Wohnhaus-Anlage am Dossenweg auf ihren Ex. Mehrere Zeugen beobachteten, wie die 57-Jährige den 60-Jährigen mit einem Klappmesser attackierte und im Bereich des Brustkorbs verletzte. Der Salzburger erlitt schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen - die Rettung brachte ihn ins Spital.