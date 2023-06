Frau stach mit Messer auf Ex-Lebensgefährten ein

Ein gemütlicher Nachmittag im Garten endete am Dienstag in Salzburg-Gneis mit einem Messerstich und einem Schwerverletzten. Im Haus Oberdossen am Dossenweg stach die 57-jährige Flachgauerin mit einem Messer auf ihren 60-jährigen Ex-Partner, mit dem sie untertags mehrmals telefonischen Kontakt hatte, ein.