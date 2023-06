Niederösterreicherin kämpft gegen Gewalt an Frauen

„Ich will für Frauen, die still leiden, die Make-Up auf ihre Wunden geben, da sein, sie unterstützen und ihnen zeigen, dass sie nicht allein sind“, so Hanife Ada. Sie selbst hat 28 Jahre lang Gewalt erlebt. Nachdem sie sich aus der Beziehung befreit und Therapien gemacht hat, gründete sie - motiviert durch ihre Tochter - den Verein Yetis Bacim, was übersetzt „Hilf mir, Schwester“ bedeutet.