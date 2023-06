Herzlauf für schwerkranke Kinder im Mürztal

Anlaufstelle für Herzkinder und ihre Angehörigen

„Mein Dank ans Leben war die Gründung einer Anlaufstelle für Betroffene. Gemeinsam mit einem tollen Team bieten wir Hilfestellungen für alle nicht medizinischen Anliegen an. Wir möchten Ansprechpartner sein, für Kummer und Sorgen, wir hören gerne zu und versuchen in den verschiedensten Situationen, sofern es uns möglich ist, eine Lösung zu finden.“ Insgesamt 4500 Familien in Österreich werden betreut, viele auch in der Steiermark.