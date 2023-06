Brandstifter (16 und 15) von Rankweil gefasst

Am frühen Dienstagmorgen warfen Unbekannte einen brennenden Papiersack in das Foyer der Rankler Raiffeisenbank, zudem zündeten sie auch die Zahlscheine auf der Überweisungsstation an. Das Foyer fing Feuer. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen innerhalb kurzer Zeit löschen. Noch während des Einsatzes in der Bank meldete eine Zeugin im Bereich der Ringstraße in Rankweil einen weiteren Brand. Ein an einer Straßenlaterne angebrachter Zeitungsständer stand in Vollbrand. Auch dieser Brand wurde von den Florianis rasch gelöscht. Später, gegen 6.30 Uhr, wurde dann noch im Bereich der Gerbergasse eine bereits abgebrannte Papiertonne festgestellt.