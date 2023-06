Mord an Imbissstand: „Ist mir ins Messer gelaufen“

In der Volksgartenstraße brach der 31-Jährige auf der Fahrbahn zusammen. Der alarmierte Notarzt öffnete noch mitten auf der Straße den Brustkorb des Schwerverletzten, um die Blutung zu stillen. Es gelang, ihn zu stabilisieren, doch nach einem Monat verloren die Ärzte doch den Kampf um sein Leben. „Vernetzt betrachtet hat der Angeklagte in Tötungsabsicht gehandelt“, so Bacher.