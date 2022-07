Mann niedergestochen: Verdächtiger festgenommen

Nachdem ein 31-Jähriger aus Belarus am Donnerstagabend im Grazer Volksgarten niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden war, hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen 55-jährigen russischen Staatsbürger, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 55-Jährige ist geständig, er wurde ins die Justizanstalt Jakomini gebracht. Der 31-Jährige war am Samstag nach wie vor in Lebensgefahr.