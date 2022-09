Nach Messerattacke: Opfer im Spital verstorben

Bei einem Imbissstand im Grazer Volksgarten waren das Opfer und der 55-jährige Russe am 28. Juli in Streit geraten. Der Russe griff zu einem Messer und stach zu, der 31-jährige Mann aus Belarus wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der Täter flüchtete zu Fuß und konnte erst zwei Tage später von der verhaftet werden. In den Einvernahmen sprach er von „Notwehr“.